Calciomercato Milan: Spartak Mosca su Emerson Royal e Yacine Adli, il punto della situazione

Calciomercato Milan, trattativa aperta con lo Spartak Mosca per Emerson Royal e Adli, esuberi rossoneri. Il punto della situazione

Il calciomercato estivo di Via Aldo Rossi è in pieno fermento, con il calciomercato Milan impegnato sia sul fronte delle entrate che delle uscite per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, riportate da Calciomercato.com, svelano un nuovo e interessante sviluppo che coinvolge due giocatori attualmente in forza ai rossoneri: il terzino destro Emerson Royal e il centrocampista Yacine Adli. Lo Spartak Mosca, club russo di primo piano, avrebbe infatti avviato i contatti con il Milan per sondare la disponibilità dei due calciatori.

L’interesse del club moscovita per Emerson Royal appare particolarmente concreto. Il difensore brasiliano, arrivato al Milan nella scorsa sessione estiva di mercato, non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile. Complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gennaio in poi, la sua esperienza in rossonero non ha soddisfatto appieno le aspettative. Nelle idee della dirigenza, in particolare di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, una sua cessione a titolo definitivo rappresenterebbe una soluzione gradita a tutte le parti in causa. Emerson Royal starebbe riflettendo attentamente sulla proposta avanzata dallo Spartak, che potrebbe offrirgli un ruolo di maggiore centralità e continuità di gioco. La trattativa per il suo trasferimento potrebbe quindi progredire rapidamente nei prossimi giorni.

Parallelamente, lo Spartak Mosca avrebbe sondato il terreno anche per Yacine Adli. Il centrocampista francese, rientrato a Milano dopo il periodo di prestito alla Fiorentina, non rientra nei piani tecnici del Milan per la prossima stagione. A riprova di ciò, Adli è stato escluso dai convocati per il raduno meneghino, iniziato lo scorso 7 luglio, e si aggregherà al gruppo del Milan Futuro a partire dal 14 luglio. Tuttavia, a differenza di Emerson Royal, Adli non ha mostrato particolare apertura verso la destinazione russa. Il desiderio del centrocampista transalpino sarebbe quello di rimanere in Italia, probabilmente per cercare un’opportunità in Serie A che gli garantisca maggiori possibilità di mettersi in mostra. Le prossime ore saranno cruciali per comprendere se lo Spartak Mosca riuscirà a superare la reticenza di Adli o se dovrà virare su altri obiettivi.

Queste potenziali cessioni rientrano nella strategia del Milan di snellire la rosa e generare risorse da reinvestire sul mercato per acquisire i profili ritenuti più idonei al progetto tecnico. L’attenzione della dirigenza è rivolta a ottimizzare l’organico, liberando spazio salariale e numerico per i nuovi acquisti. L’interesse dello Spartak Mosca per due giocatori come Emerson Royal e Yacine Adli, seppur con dinamiche diverse, testimonia l’attività del Milan nel tentare di piazzare gli elementi che non fanno più parte del progetto tecnico e che potrebbero trovare fortuna altrove. La situazione è fluida e in costante evoluzione, e le finestre di mercato sono sempre caratterizzate da sviluppi improvvisi.