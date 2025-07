Calciomercato Milan, quale futuro per Pobega, Adli e Colombo? C’è una squadra che prenderebbe tutti e tre. Le ultimissime sui rossoneri

Le trattative di calciomercato entrano nel vivo e il Sassuolo si dimostra particolarmente attivo sul fronte rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club emiliano avrebbe messo nel mirino ben tre giocatori del Milan: Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Un interesse concreto che potrebbe portare a diverse operazioni in uscita per il Diavolo, impegnato a modellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’attenzione del Sassuolo su Yacine Adli non è una novità. Il centrocampista francese, nonostante lampi di talento, non è riuscito a trovare continuità a Milano. Per lui, un trasferimento in Emilia potrebbe rappresentare la giusta occasione per giocare con maggiore regolarità e dimostrare il suo valore. Il Sassuolo, con il suo calcio propositivo, potrebbe essere l’ambiente ideale per la sua crescita.

Discorso simile per Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano, reduce da stagioni altalenanti, cerca un palcoscenico che gli garantisca più minuti. La sua grinta e la sua capacità di inserirsi potrebbero fare comodo alla mediana neroverde, che punta su giocatori dinamici e con una buona propensione offensiva. Il Milan potrebbe considerare una cessione, magari con una formula che preveda un diritto di recompra.

Infine, l’interesse per Lorenzo Colombo conferma la volontà del Sassuolo di puntare su giovani talenti con potenziale. L’attaccante, reduce da prestiti in cui ha mostrato buone qualità, cerca una piazza in cui poter esplodere definitivamente. Al Sassuolo avrebbe l’opportunità di essere un riferimento offensivo, ruolo che al Milan, con la concorrenza di attaccanti più affermati, sarebbe difficile ricoprire con continuità.

Queste mosse del Sassuolo evidenziano una chiara strategia: rinforzarsi con giocatori che, pur non essendo titolari inamovibili al Milan, possiedono qualità e un buon margine di miglioramento. Per il Milan, queste possibili cessioni rappresenterebbero un modo per sfoltire la rosa e, eventualmente, generare risorse per nuovi innesti in linea con le richieste di Allegri.