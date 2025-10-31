Calciomercato Milan, Santiago Gimenez lascia Milanello a gennaio? Scenario preciso in vista della sessione invernale. Cosa può succedere

Calciomercato Milan, a gennaio Santiago Gimenez può lasciare Milanello: riprende quota il possibile scambio con Dovbyk

Lo scenario di uno scambio tra centravanti che aveva animato l’estate tra il calciomercato Milan e la Roma potrebbe tornare prepotentemente d’attualità nel mercato di gennaio. Protagonisti sono Santiago Giménez e Artem Dovbyk, entrambi in cerca di riscatto.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, non si opporrebbe all’operazione. Gasperini «non avrà problemi a dare semaforo verde a gennaio se Milan e Roma tenteranno di nuovo lo scambio» tra i due attaccanti.

Calciomercato Milan, una soluzione low cost per i centravanti

L’affare, che era saltato in estate per il mancato accordo totale, è considerato un’opzione molto concreta per i due club, soprattutto in virtù della formula: «Scenario che potrebbe tornare d’attualità e offrirebbe ai club una soluzione low cost per provare a risolvere il problema del centravanti».

Sia il Milan che la Roma, infatti, affrontano l’inizio di stagione con evidenti difficoltà nel trovare un terminale offensivo affidabile e prolifico. Giménez è ancora alla ricerca del primo gol in campionato, mentre Dovbyk, pur avendo segnato due reti, non ha convinto pienamente Gasperini.

La possibilità di scambiare i giocatori senza un esborso finanziario massiccio a metà stagione permetterebbe a entrambe le squadre di provare a sbloccare i rispettivi attaccanti in un ambiente differente, rinvigorendo le rose in vista del girone di ritorno. L’attesa è ora per le mosse della dirigenza rossonera e giallorossa all’apertura della finestra di mercato invernale.