Milan Roma, retroscena di mercato: «Dovbyk e Santiago Gimenez sono sliding doors». Lo scambio saltato in estate

Milan Roma è anche la storia del mancato scambio estivo tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: i due potrebbero ritrovarsi a San Siro domenica

L’edizione odierna di Tuttosport lancia un titolo evocativo in vista della sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma: «Dovbyk e Gimenez, sono slinding doors».

Il riferimento è a un retroscena di mercato Milan estivo che avrebbe potuto ridisegnare gli attacchi delle due formazioni. Non è infatti un mistero che, durante la scorsa finestra di trasferimenti, i due club abbiano «provato ad impostare lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez». Tuttavia, nonostante le trattative, alla fine «non è stato trovato un accordo totale» e per questo «l’affare è saltato».

I due centravanti, che ora si ritroveranno di fronte come avversari, avrebbero quindi potuto affrontare la partita di San Siro «a maglie invertite».

Milan Roma, il confronto tra i due attaccanti in crisi

Entrambi i giocatori non stanno attraversando un periodo di forma smagliante. La situazione più critica è quella del milanista Santiago Giménez, che è ancora «a secco» di gol in campionato e la cui prestazione è stata criticata.

L’ucraino della Roma, Artem Dovbyk, pur faticando ad imporsi con regolarità, ha comunque un bilancio leggermente migliore: «l’ucraino però almeno due gol in campionato li ha segnati».

L’incontro di San Siro, per Tuttosport, rappresenta quindi un vero e proprio bivio per entrambi: un incrocio che ricorderà alle rispettive dirigenze l’occasione mancata, e che offre a entrambi i calciatori l’opportunità di sbloccarsi in un big match.

