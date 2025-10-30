Mercato Milan, per l’attacco non tramonta Dovbyk: Tare pensa nuovamente all’ucraino, c’è questo scenario con l’ok di Allegri

Mercato Milan, in vista di gennaio per l’attacco non tramonta la pista Dovbyk, cercato anche la scorsa estate. Scambio con Santiago Gimenez?

Il mercato Milan mantiene una posizione «vigile sul fronte attaccante», spinto dalla crisi di rendimento di Santiago Giménez e dalle incertezze fisiche che affliggono giocatori offensivi come Leão e Pulisic. Questa situazione sta motivando la dirigenza, con il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri, a esplorare diverse soluzioni per la prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attenzione prioritaria del Diavolo è focalizzata sul nome di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino attualmente in forza alla Roma. Nonostante il Milan stia valutando altri profili europei, l’attaccante giallorosso resta il principale riferimento per risolvere l’emergenza in avanti.

Mercato Milan, l’ipotesi scambio con la Roma per Dovbyk

L’opzione più concreta che potrebbe concretizzarsi a gennaio è il ritorno in auge di una vecchia ipotesi: «può tornare di moda lo scambio con la Roma con Dovbyk».

Questo scenario, che implicherebbe il coinvolgimento di giocatori in esubero o in cerca di un rilancio da entrambe le parti, permetterebbe al Milan di acquisire Dovbyk senza dover ricorrere a un esborso economico immediato. L’obiettivo primario di questa operazione è duplice: da un lato, colmare il vuoto tecnico e realizzativo lasciato dalla crisi di Giménez e, dall’altro, assicurare a Massimiliano Allegri un terminale offensivo di «alto potenziale» e affidabilità per la seconda parte della stagione.