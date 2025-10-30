Mercato Milan, Santiago Gimenez in bilico: l’attaccante messicano ha due mesi per tenersi il club rossonero. Ultime

Mercato Milan, la posizione di Santiago Gimenez è in bilico: il messicano, senza una decisa sterzata, rischia l’addio a gennaio

L’attaccante Santiago Giménez fu ingaggiato dal calciomercato Milan circa dodici mesi fa, prelevato dal Feyenoord per una cifra vicina ai 28 milioni di euro. L’obiettivo era ambizioso e chiaro: dotare l’allora tecnico Sergio Conceiçao (predecessore di Massimiliano Allegri) di una punta, dichiaratamente «milanista», in grado di guidare la rimonta della squadra in campionato.

Tuttavia, il contributo del messicano è risultato «nullo, o comunque poco importante». Le statistiche parlano chiaro: in 30 apparizioni con la casacca rossonera, Giménez ha segnato appena 7 reti in tutte le competizioni, l’ultima delle quali risale alla fine di settembre in Coppa Italia contro il Lecce. Questa scarsa produttività ha innescato una profonda crisi tecnica e di fiducia, tanto che Allegri sta meditando di concedergli una «pausa psicologica» in panchina per alleggerire la pressione.

Calciomercato Milan, l’ultimatum rossonero: l’ora della verità per «Il Bebote»

La pazienza del Milan è al limite; la società «non ne ha poi così tanta intenzione» di prolungare l’attesa. A Giménez restano, concretamente, «due mesi per tenersi stretta la maglia rossonera», un’opportunità a lungo sognata. Ora che il suo «più grande sogno» si è concretizzato, «Il Bebote» rischia di veder svanire la possibilità di lasciare un segno duraturo.

Fino alla prossima sessione di calciomercato invernale, l’attaccante avrà a disposizione 10 incontri di campionato (più l’eventuale finale di Supercoppa Italiana), un totale che supera i 900 minuti per sbloccarsi.

Se l’inversione di tendenza non dovesse concretizzarsi, «non è da escludere che le strade di Gimenez e del Milan si potrebbero separare già a gennaio». Un addio anticipato rappresenterebbe un fallimento notevole, sia per il club che per le elevate aspettative riposte nel giovane.