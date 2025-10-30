Calciomercato Milan, Tare lo avvisa: ha due mesi per restare in rossonero, possibile cessione a gennaio. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare e tutta la società hanno avvisato Santiago Gimenez: ha due mesi di tempo per tenersi i rossoneri

Il calciomercato Milan poco meno di 12 mesi fa acquistava Santiago Giménez dal Feyenoord per 28 milioni di euro. L’intento era chiaro: mettere a disposizione di Sergio Conceiçao (allenatore precedente a Massimiliano Allegri) un giocatore, notoriamente «milanista», in grado di guidare la rimonta in campionato.

Tuttavia, l’apporto del messicano è stato «nullo, o comunque poco importante». In 30 partite con la maglia rossonera, Giménez ha messo a segno appena 7 gol in tutte le competizioni, con l’ultima rete risalente a fine settembre in Coppa Italia contro il Lecce. Un rendimento insufficiente che ha portato il giocatore in una profonda crisi tecnica e psicologica, con il tecnico Allegri che valuta una «pausa psicologica» in panchina per togliergli pressione.

Calciomercato Milan, due mesi decisivi per «Il Bebote»

Il tempo stringe, e il Milan «non ne ha poi così tanta intenzione» di continuare ad aspettarlo. A Santiago Giménez restano, di fatto, «due mesi per tenersi stretta la maglia rossonera», quella che ha sempre sognato di indossare sin da bambino. Ora che il suo «più grande sogno» si è realizzato, «Il Bebote» rischia di farsi scivolare l’opportunità di lasciare il segno.

Da oggi alla prossima apertura del calciomercato invernale mancano 10 partite di campionato, 11 se si considera anche la finale di Supercoppa Italiana. Ciò significa più di 900 minuti a disposizione per sbloccarsi.

Se Giménez non riuscirà a invertire la rotta in questo frangente, «non è da escludere che le strade di Gimenez e del Milan si potrebbero separare già a gennaio». Un addio precoce che rappresenterebbe un flop clamoroso per il club e per le aspettative riposte nel giovane attaccante.