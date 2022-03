Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Milan

CONVOCAZIONE – «L’ho saputo insieme a tutti mentre ci allenavamo. Sono contentissimo, confesso che ero un po’ in ansia dopo i trent’anni, è stata una serata molto bella».

EPISODIO IBRAHIMOVIC – «Io all’inizio ho cercato prima di separare, poi alla fine è arrivato lui ma ho cercato di evitare la confusione perché non aveva senso. Coro razzista? Non ho sentito niente, ovviamente è un discorso molto delicato. Sapevo che in queste situazioni a fine partita siamo tutti più agitati e quindi ho cercato di calmare. Mi permetto di difendere i tifosi perché sono qui da otto anni»