Ex Milan Femmminile, Boquete: «Ecco che squadra troveremo domenica»

Vero Boquete ai canali ufficiali della Fiorentina Femminile ha detto la sua sulla sfida esterna da ex contro il Milan:

MILAN FEMMINILE – «Sappiamo che il MIlan sta lottando per il secondo posto che ti da l’opportunità di giocare la Champions nella prossima stagione e per questo la partita di domenica è molto importante per loro. A livello mentale vengono da un pareggio contro la Roma e la brutta sconfitta contro la Juventus troveremo un Milan con voglia di giocare come sa e orgoglioso. La Fiorentina non merita la posizione in classifica attuale come club e per tutto quello che ha dato per il calcio femminile, noi abbiamo la responsabilità di dimostrarlo sul campo, questa grinta questa voglia di vincere ma dobbiamo essere anche intelligenti, sappiamo che giochiamo contro una squadra che è ai vertici della classifica e dobbiamo anche capire dove possiamo fargli male»

MILANO E FIRENZE – «Venivo da una citta, Milano, che è grigia, qui a Firenze c’è tanto sole che mi fa star bene e mi paice. Mi piace anche la tranquillità e abitare in una città così che ha anche il fuime, il verde della natura è un di più e sono felice qui»