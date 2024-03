Bonanni distrugge il rossonero: «Personalità pari a zero. Con lui è così, prendere o lasciare». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Bonanni ha parlato così del Milan. Di seguito le sue parole.

BONANNI – «Non sono d’accordo su questo. Penso che i giocatori abbiano delle grosse colpe nel momento in cui non si riesce a fare una partita migliore di quella di ieri. Leao credo sia un talento mostruoso ma con personalità pari a zero. Mi spiego meglio: ha un potenziale devastante ma non riuscirà mai a fare quel salto di qualità per diventare un fuoriclasse. Sarà questo, prendere o lasciare»