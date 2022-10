Bignon: «Pioli non è riuscito a controbattere la furia del Torino». Le parole dell’ex calciatore

Alberto Bigon ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della lotta scudetto e del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore di Milan e Napoli:

«Se pensiamo alla preparazione di questa partita Juric ha avuto tutta la settimana per prepararla e sappiamo come lo faccia in modo minuzioso. Pioli non è riuscito a controbattere la furia del Torino che ha dimostrato di esserci in campo dal 1 all’ultimo minuto. Sono partite difficili per chi deve preparare anche poi la partita importante di Coppa come il Milan»