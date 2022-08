Bernardeschi: «A Toronto come se vivessi qui da anni»

Bernardeschi: «Toronto? Mi sento cose se vivessi qui da anni». Le parole dell’ex calciatore di Fiorentina e Juventus

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di SportWeek delle sue impressioni all’arrivo in Canada. Ecco le parole dell’ex calciatore di Fiorentina e Juve:

«Ci crede se le dico che dopo un mese mi sento come se vivessi qui da anni? Dalla città al modo di vivere, umano e professionale, sono rimasto colpito da tutto. La società ha un’organizzazione da top club e Toronto è spettacolare, non a caso è considerata la New York canadese. Ora che sono arrivate anche mia moglie e le mie due figlie, Deva e Lena, è tutto perfetto».