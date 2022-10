Bergomi sul Milan: «Per vincere i campionati devi dare continuità di risultati». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Giuseppe Bergomi ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria del Torino sul Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«In un campionato è come un giro a tappe, ci sono delle tappe che sono insidiose e la gara che oggi aveva il Milan era insidiosa. Il Torino è in salute, ha fatto una gran partita, il Milan a parte i primi 10 minuti non ha più tirato in porta. Per vincere i campionati devi dare continuità di risultati e fare strisce il più a lungo possibili. Questo è un infortunio per il Milan»