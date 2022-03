Bergomi consiglia il Milan: «Berardi sarebbe perfetto»

L’ex difensore Peppe Bergomi, opinionista Sky Sporta TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Berardi in ottica Milan

«Perfetto per il Milan. Basta vedere che nelle ultime settimane gioca Messias e non Saelemaekers, Pioli vuole un mancino a destra che impegni il terzino e faccia spazio alla sovrapposizione del terzino. Berardi mi sembra molto cresciuto a livello caratteriale»

MILAN – «Dietro ora hanno grande velocità, a centrocampo forza fisica e idee: vedo una squadra compatta e unita, l’unica a non aver cambiato allenatore tra le grandi. Per me vederli così in alto è normale, lo scorso anno il Milan è arrivato secondo»