Barzagli: «Milan? La spinta scudetto può arrivare da questi due»

Andrea Barzagli ha parlato alla Gazzetta dello Sport dicendo la sua sul Milan in chiave scudetto. Ecco cosa ha detto:

LOTTA SCUDETTO – «Credo che il Milan abbia qualche percentuale in più delle altre, perché ha entusiasmo, ha un buon calendario e può approfittare dei due scontri diretti delle altre nel prossimo turno di campionato. La Juventus è in corsa ma non dipende solo da lei, deve fare il massimo sforzo vincendole tutte e sperare che le altre tre si fermino».

GIOCATORE DECISIVO – «Per noi nostalgici nati negli Anni 80 viene istintivo dire Ibrahimovic, però penso che al Milan una spinta in più possa arrivare da Leao e Giroud. Il Napoli dipende molto da Osimhen, che mancherà tanto nella prossima sfida, all’Inter servono i gol di Lautaro mentre nella Juve Vlahovic può essere l’uomo in più»