Mario Balotelli, attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’Italia, eliminata di recente dal Mondiale

Intervistato da Sky Sport, Mario Balotelli ha parlato così.

ITALIA ELIMINATA – «Ha fatto male a tutti. Non è questione di essere convocato adesso con Macedonia o Turchia, il Mondiale era a dicembre quindi la possibilità di andare c’era comunque. Non pensavo ‘Ok basta, non ci vado’, pensavo ‘Se vanno al Mondiale gli faccio vedere che ci posso ancora andare’. Ho perso anche io la possibilità. Vedere l’Italia fuori dal Mondiale fa male».

SENZA MARIO – «Io manco quando si perde, è facile dirlo. Prima della partita nessuno lo diceva, però avendola vista ci sono state tante occasioni. Se parlo per me, sotto porta sono bravino. Non è però che se c’era Mario vincevi, ma c’erano buone possibilità. Il calcio a volte così, la palla non entra sempre».