Atalanta Milan, ambiente caldo a Bergamo: mille tifosi a Zingonia per caricare la squadra di Gasperini in vista del match

È il giorno di Atalanta-Milan. Questa sera le due squadre si sfidano nel match di cartello di questa seconda giornata di Serie A. L’ambiente a Bergamo è quello delle grandi occasioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ben 1000 tifosi si sono presentati a Zingonia per caricare la squadra di Gasperini in vista della gara.

All’incontro è intervenuto il presidente Percassi: «Quest’anno tutti i ragazzi avranno bisogno di voi, sarà una stagione difficile. Abbiamo tutte le città, le tifoserie e le testate giornalistiche contro, tutti pronti a criticare che cosa facciamo: i dirigenti e i giocatori sono stanchi di sentire queste cose, noi abbiamo bisogno dell’affetto della nostra gente.»