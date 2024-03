Ancelotti dopo il passaggio del turno: «Partita giocata male. Evasione fiscale? Sono convinto di questa cosa». Le parole dell’ex Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno contro il Lipsia. Le dichiarazioni dell’ex Milan.

PARTITA – «È stata una partita giocata male, con poca intensità e poca attenzione. L’aspetto psicologico ha fatto la differenza, ci ha condizionato molto. Abbiamo giocato contro un avversario di qualità e che non aveva nulla da perdere, mentre noi siamo stati frenati e abbiamo sofferto. Ma l’importante era arrivare ai quarti di finale. Avremmo voluto pressare di più e invece abbiamo difeso troppo basso. Abbiamo avuto poca verticalità, è stata una brutta serata e mi sembra evidente. Dobbiamo fare mea culpa. Ma a volte in una sfida di Champions League una partita come questa può succedere, ma l’importante è che non abbia condizionato il passaggio del turno. Ora con calma dobbiamo fare una valutazione e pensare alla prossima partita. Bisogna fare autocritica ma senza esagerare».

EVASIONE FISCALE – «Si parla di qualcosa accaduto nel 2015 perchè pensano che io fossi residente qui. Io la multa l’ho già pagata. Sono convinto di essere innocente, vedremo cosa deciderà il giudice».