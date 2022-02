Allenamento Milan: le immagini da Milanello – FOTO

Squadra a Milanello questa mattina per proseguire la preparazione verso il prossimo impegno che vedrà i rossoneri affrontare la Lazio, mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro, nei Quarti di finale di Coppa Italia.

Milanello: as busy as can be towards Wednesday’s Coppa Italia matchup 💪⚔️#MilanLazio #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

Powered by @BitMEX pic.twitter.com/4qAYme7R1A

— AC Milan (@acmilan) February 7, 2022