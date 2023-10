Bigon sullo scudetto: «Ripetersi? Difficile, il Milan...»

Alberto Bigon, ex calciatore del Milan, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: molto complicato ripetersi. Le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Bigon ha parlato così della corsa scudetto:

«Il calcio è cambiato, non c’è dubbio, ma certe dinamiche di spogliatoio rimangono intatte, perché sempre di uomini parliamo. E nel campionato italiano è sempre difficile ripetersi e lo sarebbe stato anche per un ottimo allenatore come Spalletti. La dimostrazione è nel Milan di Stefano Pioli, che non c’è riuscito. Eppure il club rossonero non ha cambiato la guida tecnica».