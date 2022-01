Zenga: «Serra? È stato sfortunato, non ci dimentichiamo che il Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zenga intervenuto a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha detto la sua su Milan Spezia e gli errrori dell’arbitro Serra:

«Ci si dimentica che un giocatore sbaglia un rigore, ci si dimentica che si sbagliano dei gol davanti alla porta e l’arbitro ha fatto bene a chiedere scusa, a mio avviso è stato sfortunato perchè l’episodio è capitato a fine partita, fosse capitato al 20′ del primo tempo sarebbe stato archiviato come successe per Rocchi in Genoa Juventus»