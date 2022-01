Zancan: «Milan? Ecco chi mi ha impressionato di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Zancan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sullo stato di forma del Milan. Le sue parole:

CRESCITA – «La crescita più impressionante è quella di Tonali, non gli ho quasi mai visto sbagliare una partita, gioca con la personalità di un giocatore che secondo me è pronto anche per la Nazionale e veramente mi sta impressionando»

LEAO – «Non sono sorpreso da Leao, non è una coincidenza che il Milan ritrova lui e torna a volare, non mi ricorda tanto Henry perchè non giocava tanto sull’esterno era una punta centroavanti, Leao ama partire largo e lì è devastante»