Zancan: «Più che la personalità al Milan stanno mancando gli uomini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Zancan intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in vista della partita contro la Juventus

Federico Zancan intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in vista della partita contro la Juventus. Ecco le sue parole:

«Non parlerei di personalità ma di uomini. Senza Tomori questa squadra fa una fatica terribile dietro, penso che recupererà Romagnoli per la Juventus e questo dal punto di vista della leadership aiuterà a essere un pò meno esposto. Fondamentale il recupero di Tonali perchè il Milan ha avuto poco equilibrio in mezzo al campo contro lo Spezia. Un giocatore da ritrovare è Brahim Diaz che davvero è in crisi rispetto a inzio stagione, la certezza in questo momento è Leao, anche più di Ibrahimovic»