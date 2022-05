Zaccheroni su Pioli: «Ha rinfrescato gli stimoli in tanti giocatori»

Alberto Zaccheroni ha parolato al canale Twitch rossonero. Ecco le sue parole sul Milan e sulla stagione dei rossoneri

Alberto Zaccheroni ha parolato al canale Twitch rossonero. Ecco le sue parole sul Milan e sulla stagione dei rossoneri:

«Io fin dall’inizio ho detto che il Milan era capace di tutto. Sapevo che poteva succedere di tutto. All’inizio potevi avere un Ibra migliore dello scorso anno, ma in realtà anche quest’anno la stagione è stata segnata dagli infortuni. Chi poteva pensare che Tomori e Kalulu potessero avere questo rendimento? Io però ci credevo, anche perché Pioli ha dato alla squadra un suo calcio. L’ha cambiato nel corso dell’anno, anche se qualche giocatore l’ha sofferto come Giroud. Cercare le vie centrali ha dato tanti vantaggi, Giroud però un po’ ha sofferto: per lui è difficile giocare in spazi così stretti e spalle alla porta. Poi Pioli ha rinfrescato gli stimoli in tanti giocatori: è stato bravo a studiare e aggiungere sempre qualcosa di partita in partita. Il Milan per me ha fatto un calcio innovativo, e quando proponi qualcosa di diverso l’avversario lo sorprendi spesso»