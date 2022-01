ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gery Vink, ex allenatore di Sven Botman, lo “consiglia” al Milan come colpo in difesa. Ecco le sue parole a la Gazzetta dello Sport:

«Se lo prendono sistemano la difesa per 10 anni. Al Milan lo vedo bene con Tomori. L’inglese è veloce, Sven è un fenomeno nell’uno contro uno»