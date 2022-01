Vezzali: «Il protocollo sarà in vigore settimana prossima»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha parlato alla Rai sulle nuove misure adottate dal Governo

PROTOCOLLO – «Ci siamo subito attivati per il protocollo con il Governo e credo che da settimana prossima sarà in vigore».

SPORT – «Sono molto contenta di aver fatto superare una criticità. Il tutto per permettere agli organismi sportivi di andare avanti. Abbiamo bisogno dello sport e di continuare a vedere le competizioni, sempre tenendo in considerazione che in questo momento la curva epidemiologica è in salita».

RIDUZIONE STADI – «La decisone adottata dalla Lega sia stata una linea chiara e netta e dare un messaggio che non siamo fuori dal tunnel e non dobbiamo abbassare la guardia. Quando la curva epidemiologica si abbasserà tornerà anche il pubblico».