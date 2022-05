Ventura su Belotti: «Ha preso una decisione già da tempo»

Gian Piero Ventura, ex tecnico del Torino e ct della Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche di Belotti

«Se a oggi Belotti non ha mai accettato il rinnovo, rifiutando le proposte, parto dal presupposto che una decisione l’avrà già presa da tempo. Questa telenovela è durata fin troppo. Se dici no a prescindere dai contenuti economici, è il segnale che vorrà andare altrove. Non deve restare solo perché è il capitano: gli auguro di fare ciò che si sente per il suo bene e per il bene del Toro. Se resta, è un affare straordinario. Se restasse solo per una questione economica, non so quale sia tutto questo vantaggio»