Ultime Notizie Serie A: divorzio Lazio-Tare, si rivede Kjaer

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

18.15 – Le mosse della Cremonese – «C’è l’accordo per Chiriches, presto arriva Radu»: Giacchetta, ds dei lombardi, annuncia i prossimi due colpi. Le dichiarazioni

17.00 – Toldo sui portieri – L’ex estremo difensore dell’Inter, Toldo, parla degli estremi difensori di Inzaghi: «Handanovic e Onana dovranno aiutarsi a vicenda». Le parole

15.15 – Riecco Kjaer – «Sto bene, aspettavo questo momento da sette mesi»: così il difensore al raduno del Milan, tornato a disposizione dopo il brutto infortunio. Le parole

13.45 – Tare rischia il posto – Terremoto in casa Lazio, l’imminente ingresso di Fabiani in società può portare al divorzio con lo storico uomo mercato. La notizia

12.00 – Il silenzio di Mou – Il tecnico è rientrato nella Capitale per cominciare la preparazione, il suo silenzio ha lasciato spazio a numerose interpretazioni. L’indiscrezione

10.30 – Contestazione a Cairo – Il Torino si è radunato al Filadelfia per il primo allenamento della stagione, i tifosi hanno esposto uno striscione contro il patron. La notizia

9.00 – Pericolo Bayern – I bavaresi hanno messo gli occhi su Osimhen, così il Bayern insidia il Napoli: si parla di 120 milioni pronti per l’attaccante. La notizia

8.45 – Obiettivo Milan – Dopo lo scudetto dello scorso campionato, i rossoneri vogliono anche la seconda stella: l’obiettivo è aumentare il talento in attacco. La notizia

8.15 – La Juve avanza – I bianconeri provano ad accelerare per Zaniolo, il club studia l’offerta per la Roma: 10 milioni per il prestito e riscatto a 40. La notizia