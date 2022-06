Ultime Notizie Serie A: Diaz verso la conferma, parla Matic

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

16.10 – Parla Matic – Il nuovo acquisto della Roma si presenta: «E’ stato semplice venire qui, insieme faremo tante cose importanti». Le dichiarazioni

14.15 – Diaz verso la conferma – Uno dei protagonisti dello scudetto, Brahim Diaz, può essere confermato in rossonero: la sua volontà è restare al Milan. La notizia

12.30 – Nerazzurri in delirio – Uno scatto insieme, con Dybala al fianco di Correa, e i tifosi dell’Inter sono in visibilio: è tutto pronto per lo sbarco della Joya a Milano. La notizia

11.00 – Malagò sull’indice di liquidità – «Bisogna trovare un punto d’incontro, bisogna farlo al più presto» dice il presidente del Coni sulla questione che agita il calcio italiano. Le parole

9.45 – Tridente leggero – Mancini pensa alla probabile formazione per la gara contro la Germania, in attacco può essere confermato Gnonto. L’indiscrezione

9.00 – Osimhen sul futuro – «Premier o Liga? Può succedere di tutto, ma adesso penso alla Nazionale»: il bomber del Napoli non allontana le voci di mercato. Le parole