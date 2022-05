Ultime Notizie Serie A: Monza nella storia, in arrivo la firma di RedBird

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

16.20 – L’addio di Leiva – Il centrocampista lascia la Lazio: «Con i biancocelesti sono rinato, tornerò sicuramente» ha detto il brasiliano Lucas Leiva. Le frasi

15.10 – «Voglio restare» – Gazidis parla chiaramente di futuro ancora in rossonero: «Il tricolore risultato monumentale, il mio desiderio è rimanere qui». Le parole

13.30 – Si ferma Zaniolo – Stop in Nazionale per il fantasista della Roma, costretto a lasciare il ritiro azzurro agli ordini del commissario tecnico Roberto Mancini. Le condizioni

12.00 – «Vado in vacanza tranquillo» – Parla il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti: «Sono sempre in contatto con Giuntoli, ora vado in vacanza». Le dichiarazioni

10.15 – Cda della Samp – «Abbiamo chiacchierato di alcune cose tecniche»: così il presidente del club blucerchiato, Lanna, nel giorno del Cda della società. Le parole

9.20 – Cessione Milan – In arrivo la firma di RedBird, lo sbarco di Cardinale in città è previsto per la giornata di oggi: si entra nel vivo delle trattative. La notizia