Tuttosport: «Il Milan diventa un puzzle, Pioli cerca due tasselli»

Tuttosport: Pioli cerca di comporre il puzzle per provare l’ennesimo miracolo. Qualora Tonali e Rebic non dovessero recuperare…

«Il Milan diventa un puzzle, Pioli cerca due tasselli» – è questo il titolo dell’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Pioli deve fare i conti con una lista infortuni preoccupante: out Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia e Bennacer, oltre a Kessie squalificato e il duo Rebic-Tonali in dubbio.

Il tecnico rossonero cerca due nuovi ingredienti per sfornare l’ennesimo miracolo: Calhanoglu potrebbe essere inserito in cabina di regia, affiancato da Krunic. A questo punto il tridente offensivo potrebbe essere composto da Saelemaekers, Diaz e uno tra Hauge o Castillejo, in appoggio all’unica punta che sarà Rafael Leao.