Trentalange: «Serve una specializzazione sul VAR»

Il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ha preso la parola in occasione della consegna del Premio “Enzo Bearzot”. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calciomercato.com:

«Gli arbitri parleranno mai post partita? Arriveremo ad aprirci, magari non immediatamente dopo la partita quando gli animi sono caldi e le analisi non vengono fatte con garbo. Ma stiamo lavorando a un progetto di comunicazione, per arrivare non a giustificare, ma a fare didattica e dare chiavi di lettura sull’errore»

Sul VAR: «Pensiamo debba esserci una specializzazione, si devono allenare a fare quello. Credo si debba andare verso una specializzazione, un po’ come avvenuto con gli assistenti, che nascono arbitri e poi diventano assistenti»