Tortu: «Serra? Errore fa parte del gioco ma il Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tortu intervenuto a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha detto la sua su Milan Spezia e gli errrori dell’arbitro Serra

Tortu intervenuto a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha detto la sua su Milan Spezia e gli errrori dell’arbitro Serra:

«È consapevole dell’errore che ha commesso. Mi è dispiaciuto molto per Serra e per tutto quello che si sta creando attorno, un’errore arbitrale fa parte del gioco. Il problema sta a monte, il Milan per gli obiettivi che ha e per gli obiettivi che deve avere visto la rosa non doveva lasciare la possibilità al 90′ di far decidere la partita da un errore arbitrale, ma doveva chiuderla prima»