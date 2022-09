Tonali e Calabria i calciatori che hanno percorso più km in Sampdoria-Milan: i dettagli

Sandro Tonali e Davide Calabria sono i due calciatori che hanno percorso più km in Sampdoria-Milan: i dettagli

I primi due giocatori per km percorsi della sfida tra Sampdoria e Milan sono due rossoneri: Sandro Tonali e Davide Calabria.

Il centrocampista rossonero ha percorso 11,471 km (3,624 in jog, 7,162 in run e 0,684 in sprint) e il difensore rossonero ne ha percorsi 10,704 (3,624 in jog, 6,5 in run e 0.579 in sprint)*.

* jog, da 0 a 7 km/h. run, da 7.1 a 15 km/h. sprint, da 15.1 km/h.