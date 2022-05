Tonali: «Predestinato? No, alla fine sono sempre stato umile»

Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione a Rivista Undici. Le parole del centrocampista del Milan

Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione a Rivista Undici. Le parole del centrocampista del Milan:

Predestinato è una parola che ti si addice? «Più che predestinato, che non lo trovo un aggettivo giusto, alla fine sono sempre stato umile. Mi ha aiutato aver sudato prima di arrivare in alto. Anche aver fatto più di 80 partite con il Brescia mi ha aiutato nel percorso che ho avuto e da quando sono arrivato al Milan. Anche fuori dal campo, perché la Serie B ti dà esperienza. Non dico che sia un’esperienza da fare per forza, ma per chi non può giocare da subito in Serie A è una cosa che fa bene perché capisci i gradini che ci saranno».