L’importanza di Florenzi, Tonali: «Ci ha dato un’energia in più»

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Dazn poco prima della parata cittadina di lunedì. Ecco le sue dichirazioni:

«Florenzi?Ci ha dato un’energia in più, è uno che non si spegne mai. Lui, come Ibra, Kjaer e Giroud, ci ha parlato tanto prima delle partite. Nelle ultime gare, soprattutto, ci hanno aiutato tanto»