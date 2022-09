Tiago Pinto: «Zaniolo non è stato vicino a partire». Le parole del gm della Roma

Tiago Pinto ha parlato dell’estate di Zaniolo e le tante voci sul suo trasferimento, tra cui quelle sul Milan. Ecco le parole del gm della Roma:

«Zaniolo non è stato vicino a partire. Ieri è finito il mercato e 30 minuti fa ho chiamato Vigorelli per programmare i nostri incontri sul rinnovo per non alimentare altre pagine di giornale”, lo ha detto il gm della Roma, Tiago Pinto, parlando dell’estate del numero 22 giallorosso. Il dirigente si sofferma anche sui paletti del Ffp e sulle possibili sanzioni che potrebbero arrivare dall’Uefa: “Sicuramente il fair play finanziario è stato creato per aiutare i club, non per danneggiarli. Quello che ho in testa è il progetto Friedkin e in questo progetto la sostenibilità finanziaria è importante. I paletti del Ffp non sono un problema, sapevo che sarebbe stato così. Se negli anni spariranno questi paletti – ha sottolineato -, allora significherà che ho fatto bene il mio lavoro. Spero il prossimo direttore sportivo della Roma abbia una vita più facile della mia. Sanzioni? Parleremo a suo tempo di questo»