Tavelli: «Milan Spezia? Nasconde delle insidie ma i rossoneri sono favoriti»

Fabio Tavelli, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan in vista della gara contro lo Spezia. Le sue parole:

«Il tipo di pressione che può avere il Milan andrebba accoppiato con il risultato tra Atalanta e Inter, ma in ogni caso i rossoneri devono vince, possono vincerla, la vinceranno, nel senso che lo Spezia è pericoloso in trasferta, è un cliente da tenere in cosiderazione ma il Milan è largamente favotito e credo vincerà»