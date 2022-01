Tavelli: «Scudetto? Inter in pole ma il Milan è in prima fila»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Tavelli, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Le parole:

«L’Inter è più forte del Milan ma non nettamente. Il Milan ha una grande rosa, ha tanta gioventù, Pioli è veramente bravissimo, sta parlando quasi da uomo di stato, ricordiamo che era stato messo alla porta e chi non ha aperto quella porta per farlo uscire è stato bravissimo. Il Milan è in prima fila per lo scudetto accanto all’Inter che rimane in pole position, ma se i neroazzurri dovessero avere qualche difficolà i rossoneri sono i primi che possono approfittarne ne sono stra convinto»