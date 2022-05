Tassotti: «Istanbul 2005? In 7 minuti è cambiato il mondo, poi ad Atene..»

Mauro Tassotti intervistato da Calciomercato.com ha raccontato il suo rapporto con Carlo Ancelotti. Le sue parole

Mauro Tassotti intervistato da Calciomercato.com ha raccontato il suo rapporto con Carlo Ancelotti. Le sue parole sul ricordo delle finali contro il Liverpool hai tempi del Milan:

«Sapevamo che la partita non era finita, con gl’inglesi non è mai finita. Nessuno rideva, nessuno si è distratto. Siamo tornati in campo e in 7 minuti è cambiato il mondo. Eppure abbiamo reagito, con Sheva abbiamo ancora avuto la palla per chiuderla. E poi i rigori… Il Milan giocò benissimo quella partita, la migliore di tutta la Champions, e perdemmo. Due anni dopo, ad Atene, disputammo una partita normale, alla pari con loro, e invece vincemmo. Il calcio è strano».