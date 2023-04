Borghi, paragone illustre: «Leao come Ronaldinho»

Stefano Borghi, noto opinionista e commentatore, ha scomodato un importante paragone per Rafael Leao: le sue parole

Ospite a DAZN, Stefano Borghi ha parlato così di Rafael Leao, esterno del Milan:

«Sarà un giocatore da Pallone d’Oro Leao? È impressionante. La continuità può essere il suo limite? Lo sapremo solo a fine carriera, però altri limiti non se ne intravedono eh… Invento una provocazione: a me dà l’idea di uno che non pensa neanche troppo alla multa e a ciò che gli succede attorno, un po’ alla Ronaldinho: il suo essere cartone animato, sempre col sorriso».