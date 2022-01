Sorrentino: «Infortuni Milan? Pioli è abituato, su Leao...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sorrentino intervenuto a Mediaset nel post partita di Milan Genoa ha detto la sua sulla rosa del Milan e Leao. Ecco le sue parole:

PIOLI – «Ormai lo conosciamo bene, da quando siede sulla panchina del Milan è costantemente in emergenza vuoi per il Covid, vuoi per infortuni, per tante cose, ormai ci ha fatto l’abitudine. Battute a parte, ha a disposizione una rosa importante anche se giovanissima, a parte 2-3 giocatori d’esperienza»

LEAO – «Leao in questo momento è quello che gli sta facendo la differenza, io credo che neanche lui sappia quanto è forte, quanto può dare di più. Un ragazzo giovane, che può spaccare la partita come ha dimostrato questa sera, quando ha quelle accellerazioni quel cambio di passo è veramente difficile da contenere»