Inzaghi lancia la sfida al Milan: «Sullo scudetto penso questo»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro la Salernitana: il tecnico lancia la sfida al Milan

Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi parla così del successo conquistato dalla sua Inter contro la Salernitana, grazie ad un implacabile Lautaro. Sfida lanciata al Milan in ottica scudetto:

SCUDETTO- «Io l’ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa: noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, che c’è un grande dispendio di energie, si va in trasferta e poi si rientra dopo un giorno e mezzo preparando partite importanti come quella col Benfica. Spero di fare più gare possibili come in questi due anni, poi si vedrà».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE