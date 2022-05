Serafini sul Milan: «Mentalmente la squadra c’è»

Intervenuto in collegamento negli studi di Sky, Luca Serafini ha parlato del Milan e della stagione rossonera in ottica scudetto

Intervenuto in collegamento negli studi di Sky, Luca Serafini ha parlato del Milan e della stagione rossonera in ottica scudetto:

«Il Milan più di qualsiasi altra avversaria ha avuto la mentalità, più ha preso ceffoni più ha dato dimostrazioni la volta dopo di forza mentale. Tutto è nato probabilmente da quel 5-0 contro l’Atalanta ma anche grazie a Pioli che ha dato a questa squadra grande forza mentale, non è un caso il Milan abbia 30 punti negli scontri diretti con le altre. Più sono difficili gli scogli più il Milan ha dato il meglio di se stesso. Mentalmente la squadra c’è come ha dimostrato in queste ultime 5 partite e come dimostrerà anche domenica »