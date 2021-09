Milan, Scaroni: «Il ritorno dei tifosi e il progetto stadio, vi dico tutto»

Il presidente del MIlan Paolo Scaroni, ha rilasciato un’intervista al Tg3 sul tema della riapertura degli stadi al pubblico, le sue parole

Senza tifosi non si può stare. Il presidente del Milan Paolo Scaroni, ha rilasciato un’intervista al Tg3 sul tema della riapertura degli stadi al pubblico, le sue parole:

SULLA RIAPERTURA AL PUBBLICO – «La riapertura degli stadi è una cosa importante, prima di tutto lo dico perchè sono stato allo stadio per vedere la partita tra Milan e Cagliari in un San Siro finalmente pieno, perchè il gioco del calcio prevede il pubblico. Se non c’è il pubblico per carità si gioca sempre a calcio, ma è un pò un’altra cosa. Mi dava molta tristezza andare negli stadi vuoti e domenica allo stadio è stato bellissimo. Vogliamo gli stadi aperti al 100% e non al 50%. Non si capisce perchè in Inghilterra ci sia la capienza massima. Io sono stato a Klagenfurt a vedere la partita con il Real e lì lo stadio era zeppo di gente inoltre senza mascherina. Altri paesi hanno affrontato l’emergenza covid con più coraggio rispetto a noi».

SULL ‘ASPETTO ECONOMICO – «C’è poi un impatto economico e anche questo non va trascurato perchè i nostri conti traballano come quelli di un pò di tutte le squadre di Serie A».

SUL PROGETTO STADIO – «Un secondo tema è quello che abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, tutti noi club italiani dobbiamo fare quello che i club stranieri hanno fatto 10 anni fa, stadi nuovi che ci consentano di avere più redditività, il Milan è prontissimo. Ho ricevuto rassicurazioni dal Sindaco Sala che con le modifiche che abbiamo apportato lo stadio nuovo va bene, anche l’opposizione è favorevole. Mi sento di dire che le cose avverranno in tembi brevi».