Sala chiarisce: «San Siro costa troppo, il tema va dibattuto»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della costruzione del nuovo San Siro: il dibattito pubblico è necessario

Intervenuto nel corso di un evento organizzato presso l’Università Statale, Giuseppe Sala ha parlato così del Nuovo San Siro:

«Questa è la loro proposta delle squadre e vediamo cosa uscirà dal dibattito pubblico. Lasciamo discutere la città, capisco che il progetto ha senso per le squadre. Io a tutti quelli che chiedono che deve rimanere San Siro dico, cosa ne facciamo? Anche dai comitati che difendono San Siro non é venuta fuori un’idea per poter gestire due stadi. Dal mio punto di vista credo che sia economicamente gravoso, a meno che qualcuno durante il dibattito pubblico non si faccia avanti per dire lo gestiamo noi e lo affittiamo noi per una serie di anni. Le squadre hanno risposto che allora devono utilizzare lo spazio oggi occupato dallo stadio. È quello che propongono i club e anche per questo è importante dibatterne».