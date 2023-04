Roma Milan Femminile LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per poule scudetto della Serie A

(inviato al Vismara) – Il Milan Femminile in campo per la terza giornata della Poule Scudetto della Serie A. Avversaria la Roma. Rossonere mai in partita che cadono sotto i gol di Glionna, Linari e Haavi frutto di qualche errore difensivo di troppo

Roma Milan Femminile 3-1: la cronaca del match

1′ Inizia il match

7′ Gol Linari – sblocca subito il match la Roma: sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Giugliano incertezza di Giuliani che premia il difensore delle giallorosse che in spaccata infila a porta vuota

14′ Il Milan non riesce a reagire allo svantaggio, quasi intimorito dalle avversarie

20′ Spinge la Roma a caccia del secondo gol

23′ Tiro Glionna – l’esterno giallorosso ci prova dalla distanza, tiro largamente fuori

29′ Ancora Glionna pericolosa – lanciata da Giacinti la giallorossa scavalca con uno scavino Giuliani, salva sulla linea la difesa

30′ Prima occasione per il Milan – cross di Soffia per il colpo di testa di Dubcova, attenta Ceasar

35′ Ritmi più bassi con il Milan a caccia del pari e la Roma del raddoppio

42′ GOL VIGILUCCI – doppio miracolo di Ceasar su Soffia che non basta perché sulla respinta arriva Vigilucci che ribadisce in rete per il pari

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

49′ Gol Glionna – direttamente da calcio di punizione la giallorossa beffa Giuliani da posizione defilata

50′ Il Milan non riesce a trovare varchi importanti per il pari

58′ Gol Haavi – respinta corta della difesa rossonera ne approfitta la giallorossa che stoppa e calcia e trova un gran gol

66′ Niente da fare per il Milan a spingere sono sempre le giallorosse

75′ Ritmi bassi il Milan sembra non poter fare male alla Roma

80′ Ganz prova a cambiare le carte inserendo Sevenius al posto di Thomas

93′ Occasione Piemonte – La rossonera ha l’unica palla buona del match ma trova l’opposizione di una oggi strepitosa Ceasar

93′ FINISCE IL SECONDO TEMPO

Migliore in campo Milan Femminile: al termine del match – PAGELLE

Roma Milan Femminile 3-1: risultato e tabellino

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano; Glionna (72′ Serturini), Andressa (72′ Cinotti), Haavi; Giacinti (87′ Kramzar)

A disp: Ohstrom, Ciccotti, Kollmats, Landstrom, Minami, Selerud,

All. Alessandro Spugna

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Soffia (87′ Bahlouli), Mesjasz, Nouwen, Thrige; Adami, Vigilucci; Bergamaschi, K.Dubcova, Thomas (78’Sevenius); Piemonte. All. Ganz.

MARCATRICI: 7′ Linari; 41′ Vigilucci; 49′ Glionna; 58′ Haavi

AMMONITE: 11′ Vigilucci; 48′ Giuliani;

ARBITRO: Alberto Ruben