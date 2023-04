I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la terza giornata della Poule Scudetto della Serie A 2022/23: pagelle Roma Milan Femminile

Le pagelle delle protagoniste del match tra Milan Femminile e Roma , valido per la terza giornata della Poule Scudetto di Serie A 2022/2023.

TOP: Vigilucci

FLOP: Giuliani

VOTI:

Giuliani 4,5 – più di qualche responsabilità sul primo gol della Roma, causa la punizione del 2-1 uscendo male con il pallone fuori area

Soffia 5,5 – qualche incursione insidiosa come quella che porta al gol di Vigilucci, e cross pericoloso ma poco più

Nouwen 5,5 – prestazione in calo rispetto alle prime uscite in rossonero, paga anche lei lei poche alternative in difesa

Mesjasz – 5,5 – qualche errore di trooppo nel tenere la linea difensiva e in fase d’imopostazione

Thrige 5,5 – soffre le incurisioni di Glionna, male come un pò tutto il reparto difensivo

Adami 5,5 – come spesso nelle ultime gare contro la Roma il suo reparto viene scavalcato dalla manovra avversaria, o da quella delle proprie compagne in impostazione

Vigiluccci 6 – Ha il merito di trovare il gol del momentaneo pareggio e sfiora quello del 3-2

Dubcova 5,5 Ha l’occasione per pareggiare l’iniziale vantaggio di Linari, ma il colpo di testa è debole. Prestazione sotto tono

Thomas 5 – prova qualche incursione in velocità, sempre ben controllata dalle avversarie

Piemonte 6 – Ha un’occasione in tutta la partita e non la sfutta a causa di un miracolo di Ceasar. Lotta e combatte ma è troppo isolata