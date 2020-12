Repubblica: il Milan spera di recuperare Tonali, su Rebic filtra ottimismo

Repubblica: Il Milan spera di recuperare Sandro Tonali in vista del match casalingo contro la Lazio. Su Rebic…

Il Milan contro la Lazio di Simone Inzaghi è in totale emergenza, in particolar modo a centrocampo. I rossoneri hanno ai box Bennacer per infortunio e Kessie per squalifica, rimediata contro il Sassuolo.

Come riporta La Repubblica, Pioli spera di recuperare almeno Tonali. L’ex Brescia era uscito anzitempo dal match contro i neroverdi. Altrimenti il tecnico rossonero dovrà adattare Calhanoglu in cabina di regia, con Krunic al suo fianco. Per quanto riguarda l’attacco Rebic dovrebbe recuperare.