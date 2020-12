Verso Milan-Lazio: Rebic verso il recupero, Calhanoglu regista

Verso Milan-Lazio: Pioli, in totale emergenza a centrocampo, potrebbe adattare Calhanoglu regista, nel frattempo buone notizie per Rebic

Il Milan contro la Lazio sarà in totale emergenza. Non solo Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kessie (per squalifica), ma anche probabilmente Tonali e Kjaer. Il centrocampo rossonero è un punto di domanda enorme.

Per questo motivo stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli potrebbe adattare Hakan Calhanoglu come regista davanti alla difesa, ruolo occupato anche quando militava tra le file del Bayer Leverkusen. Accanto al turco molto probabilmente vi sarà Rade Krunic, unico superstite di questo calvario.

Buone notizie per l’attacco: Ante Rebic avrebbe smaltito l’infortunio e dovrebbe tornare titolare, questa volta a sinistra, con Leao prima punta, Saelemaekers a destra e Diaz al centro.